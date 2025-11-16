快訊／撒幣了！運鈔車「掉錢箱」硬幣散滿地 警員急封浮洲橋撿錢
社會中心／程正邦報導
浮洲橋上驚現「硬幣瀑布」 運鈔車錢袋脫落撒滿車道
新北市浮洲橋板橋往樹林方向的路段，今天（16日）深夜發生一樁罕見又驚險的「撒幣」事件。一輛運鈔車在行駛途中，車上裝載硬幣的布袋不慎掉落，導致大量的硬幣瞬間散落在橋面車道上，還好警員執行完勤務經過，緊急封道協助「撿錢」，才沒發生意外。
板橋警分局沙崙派出所指出，這起事件發生在晚間10時25分許。當時，沙崙所的員警在執行完「歡樂耶誕城」的勤務後，正騎車返回派出所的途中，行經浮洲橋時，發現了運鈔車掉落硬幣的狀況。
警員秒變「護鈔兼撿錢」 實施短暫封閉車道確保安全
員警立即上前詢問運鈔保全員。保全員證實，在運送過程中，一個裝滿錢幣的布袋不慎掉落橋面並當場撒落一地。由於事發當時已是深夜，橋上視線不佳，大量硬幣散落在車道上極可能導致後方車輛打滑或發生追撞等嚴重事故。
警方基於安全考量，立即採取應急措施，實施短暫性的車道封閉，並開啟巡邏機車的警報器警示往來車輛減速慢行。隨後，員警便加入「撿錢大隊」的行列，與運鈔車保全員一同在車道上協助撿拾散落的硬幣。
據警方透露，掉落的硬幣包括了1圓、5圓、10圓以及50圓等不同面額，數量龐大且混雜。在警方的協助下，運鈔車人員最終成功將所有硬幣全數撿拾完畢。
暖心護送運鈔車離去 板橋警分局：為民服務使命必達
板橋警分局表示，員警在完成全部硬幣的撿拾作業後，隨即協助護送運鈔車安全駛離浮洲橋，確保了財物無虞及交通順暢。警方強調，儘管當時已是深夜，員警仍在勤務結束後展現高度的責任感與熱忱，迅速有效地處理了這場浮洲橋上的突發「硬幣危機」，避免了可能發生的重大交通事故和財物損失。這起案件也再次提醒運鈔公司，務必加強運送過程中的安全檢查與裝載作業，確保公眾用路安全。
