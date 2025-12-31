快訊／撞死雲林雙屍後肇逃！2遺體慘遭多車輾壓成碎肉…惡駕駛抓到了

記者吳泊萱／雲林報導

雲林台19線元長段發生死亡車禍，2人疑遭追撞倒地後，又遭多車輾壓慘死。（圖／翻攝畫面）

雲林台19線元長路段，昨日（30日）發生驚悚奪命車禍，一名60多歲單車騎士與40多歲機車女騎士，疑似遭車輛撞擊後倒臥車道，又被路過車輛輾壓，兩人遺體支離破碎，雙雙死亡。由於兩人遺體相隔10公尺，警方研判肇事車輛至少有2車，經調閱監視器追查已於昨日晚間逮捕一名涉案的貨車駕駛林男到案，並於今日（31日）上午陸續傳喚輾壓遺體的車主到案，全案持續偵查中。

60多歲單車伯及40多歲女騎士疑遭載運甘蔗的貨車撞倒，雙雙倒臥車道又遭多車輾壓。（圖／翻攝畫面）

當時警消接獲通報趕抵車禍現場，景象極其驚悚，一名60多歲的李姓男子及其單車倒臥內線車道，肢體因受多車輾壓破碎，一度連性別都難以辨認；相隔約10公尺的中線車道，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士，其下半身嚴重變形，同樣已無生命跡象。現場散落物橫跨數十公尺，卻不見任何肇事車。

死者李男的單車噴飛30公尺遠，可見撞擊力道相當猛烈。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者李男獨居在附近鄰里，平日靠騎單車到處「撿銅鐵」為生；死者李女則是北部人嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆及一名尚在求學的孩子同住，每天清晨5時許騎車到北港上班，結果卻在離家不到10分鐘路程處出車禍。

案發後警方調閱沿線監視器追查，發現一輛載運甘蔗的貨車涉有重嫌，於昨日（30日）晚間8時許，在雲林拘捕年約60歲的駕駛林男；另於今日（31日）上午陸續傳喚輾壓死者遺體的車主到案，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

