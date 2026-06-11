快訊／操辦父告別式後「自撞」！4親友同天離世 孝女多處骨折休克慘死

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記者羅欣怡／桃園報導

李女辦完父親的告別式，載著親戚前往餐廳路上自撞釀4死憾事。（圖／翻攝畫面）

桃園新屋昨（10日）下午發生死亡事故。60歲李姓女子辦完父親告別式後，載著一車4名親戚預計前往永安漁港吃平安餐，半路發生自撞事故，車上5人僅副駕駛座的堂嫂存活。桃園地檢署檢察官今日會同法醫進行相驗，確認李女的死因為「頭部外傷併多處骨折，引起創傷性休克死亡」。

聯結車上的行車記錄器拍下轎車朝自己衝來。（圖／翻攝畫面）

據了解，李女遺體於昨日送回新屋家中，其餘3名親屬的遺體則送往新北市板橋殯儀館。尊重死者家屬意見，今日檢察官會同法醫改在李女住家相驗，整個過程約20分鐘左右。

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李女昨日操辦父親93歲告別式，親友從花蓮、新北紛紛前往中壢殯儀館弔唁，儀式結束後，親友們分坐多輛車準備前往永安漁港餐敘，但其他親友都已抵達，唯獨等不到李女一車5人，家屬接到警方電話，才知道整車人半路出事。

轎車上僅副駕駛座的堂嫂存活。（圖／翻攝畫面）

車上唯一倖存的堂嫂表示，事故發生前，大家都在聊天，李女也沒有精神不濟的情形，不清楚怎麼會整輛車逆向撞擊聯結車。

根據《自由時報》報導，李女與丈夫從事園藝工作，已經在新屋居住10多年，李女對父親很孝順，李父與女兒同住期間靠電動車進出，也都和鄰居互動良好。鄰居說，李女平時待人很好，是個善良、溫柔的好人，也常常拿東西分享給鄰居，得知新聞中的主角竟是李女，也都感到相當不捨。

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