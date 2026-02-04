快訊／擴建案爆職安漏洞！南亞科火速回應了

財經中心／師瑞德報導

勞動部長洪申翰於2月3日親赴南亞科技擴建工地進行春安聯檢，當場點出多項工安缺失。對此，南亞科火速發布聲明，強調將與台塑企業營建部聯手，強力督促承包商「利晉工程」改善所有違規項目，即日起啟動業主每日現場巡檢，一路盯場至完工，確保工安零死角。（圖／Google maps）

農曆春節將至，勞動部啟動春安聯檢，由部長洪申翰於2月3日親自帶隊，前往記憶體大廠南亞科技的擴建專案工地進行突擊檢查。在視察過程中，勞動部當場揪出工安缺失並做出指示。面對主管機關的指正，南亞科技隨即做出正面回應，宣示將以最高規格全面檢討，並祭出「每日巡檢」的鐵腕措施，確保施工安全無虞。

正面回應勞長指正 南亞科：全面檢討改進

針對勞動部部長洪申翰親臨視察所指出的工安缺失，南亞科技發布官方聲明表示，公司對於勞動部的指正虛心接受，並將把工安視為企業營運的重中之重。南亞科技強調，針對此次春安聯檢所發現的問題，內部已立即啟動全面性的檢討機制，不只要針對單一缺失進行改善，更要系統性地盤點工地潛在風險，確保擴建專案在安全的前提下順利推進。

找來台塑營建部助陣 力督導承包商

為了展現改善決心，南亞科技表示，將直接會同具備豐富工程管理經驗的「台塑企業營建部」，該單位同時也是南亞科技此次擴建案的委託發包及營建管理單位。雙方將組成強力的監督團隊，將矛頭對準施工廠商「利晉工程營建公司」，要求承包商必須在最短時間內改善所有被勞動部點名的缺失項目，並落實各項職業安全衛生規範，絕不容許工安標準打折。

祭出鐵腕手段 業主每日巡檢直至完工

除了要求廠商改善，南亞科技更進一步升級監管力道，宣布即日起實施「業主每日現場巡檢」制度。南亞科技強調，這項措施將不只是短期的應對，而是會持續執行直至擴建工程完全完工為止。透過業主每日親自盯場、走動式管理，南亞科技期能展現整頓工安的決心，回應社會大眾與主管機關對於高科技廠房施工安全的期待。

