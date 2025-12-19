快訊》擺賴清德「登基」照 藍白諷「清德宗元年」

藍白兩黨在立法院議場前，擺上惡搞總統賴清德「登基」的合成照。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 因應行政院不副署立法院通過的財劃法修正案，總統賴清德也表態支持行政院，砲轟在野黨「在野獨裁」。國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19日）共同於立法院議場前召開記者會，現場擺出賴清德的「登基合成照」，並正式宣布將提案彈劾總統賴清德。

民眾黨主席黃國昌表示，今天是中華民國憲政史上令人沉痛的一天，立法院兩個主要在野黨中國國民黨與台灣民眾黨，超過立法院全體二分之一以上的立委在議場前召開記者會，跟全體台灣人報告，為什麼要對中華民國的現任總統賴清德提出彈劾。

國民黨團總召傅崐萁接著說，中華民國是一個已經發展110多年的國家，也曾經是亞洲第一個民主共和國，走過多少苦難歲月，為了民主發展，多少先賢先烈前仆後繼，讓民主在中華民國深耕，而在民主彭湃的21世紀，在民主的中華民國，一位少數的總統，卻在這個禮拜宣布「獨裁」、宣布改變國家體制、宣布「清德宗元年」正式登基為中華民國的皇帝，廢掉由全國民意選出來的國會。

傅崐萁不滿稱，國會通過的法律案竟然不執行，賴清德卻讓「大秘書」行政院長卓榮泰對國會通過的法律案不副署、不公告、不執行，做這種踐踏民主、毀壞台灣人民的行為，賴清德已經「稱帝」，完全不在乎全國民意，就是要毀壞台灣民主，國會已經沒辦法監督這個「怪獸總統」，「清德宗」稱帝，尤比過去的曹錕、袁世凱。

