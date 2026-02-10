快訊／支持科技業將開放核電？ 卓榮泰鬆口

財經中心／廖珪如報導

行政院長卓榮泰強調，台灣作為世界發展的關鍵推動力，不能慢下來，會影響世界向前的速度，因此在能源、水電、土地、人力上會做到最大利用、開發，尤其電力盤點，在安全的狀態下，引進高階核能並與產業界討論各種供電可能。（圖／記者廖珪如攝影）

經濟部今（10）日宣布，攜手國發會、國科會共同打造的「先進半導體研發基地」於工研院中興院區正式動土，藉由晶創台灣方案的支持，基地內將設有「先進半導體試產線」，2027年底完工後，將提供「IC設計創新試產驗證」、「先進半導體製程開發」、「設備材料在地化驗證」三項服務，有效降低中小型IC 設計公司與新創公司的驗證門檻，順利踏上「實驗室」到「市場」的最後一哩路，協助國內材料及設備業者強化競爭力，並超前部署 AI晶片、矽光子、量子等前瞻技術，開創半導體創新研發生態系，並強化台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

國家發展願景：確保水電供給無虞，引進高階核能支撐算力

行政院院長卓榮泰致詞時先向來與會的科技大廠，包括台積電、鴻海、聯發科、南亞科、華邦電、旺宏致意，因為台灣經濟成長率的亮眼，科技廠功不可沒。他也感謝台積電捐贈了設備給這個實驗場域，讓更多中小企業能夠加入最新研發陣容，保持科技廠生態系領先地位，世界科技發展的未來，「靠台灣定義」是世界最重視的部分。台灣產業不容許停頓，會讓世界發展停頓下來，因此會全力確保水、電的供給無虞、土地大利用都要有使用效率。在發展綠電之餘，也要引進高階核能，電力就是算力，算力就是國力，行政院絕對會抱持開放的心支持科技業。

