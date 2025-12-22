快訊／收炸彈預告13:30引爆！ 北捷：已加強戒備





昨日晚間，有網友寄電子郵件恐嚇台鐵、北捷，預告將在今日13:30在捷運系統內放置炸彈，對此，台鐵今日表示，目前已對與捷運系統共站的台鐵車站，包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站，共8個站加強戒備。

稍早，北捷也做出了回應，北捷表示凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

