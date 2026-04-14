快訊／收賄護航又詐領助理費！陳歐珀一審重判16年 妻也遭判4年半

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陳歐珀一審判刑16年。

前民進黨籍立委陳歐珀被控任內收受物流業者利益，並利用職權推動修法護航，甚至夥同妻子徐慧諭長期詐領助理費、侵占公益款項，合計874萬8092元。台北地方法院今（14日）上午一審宣判，判處陳歐珀有期徒刑16年、褫奪公權6年；妻子徐慧諭判刑4年6月、褫奪公權3年。至於涉嫌行賄的聯興國際物流時任董事長洪英正，法官考量他坦承犯行，獲判緩刑5年。

檢方起訴，陳歐珀在2016年至2020年擔任立委期間，涉嫌收受聯興國際物流公司提供的不正當利益，並在立法院以推動《商港法》等方式，為特定業者量身打造商業護航。據統計，陳前後收賄金額達413萬餘元。此外，陳歐珀更被爆出在UBER爭議案件中，收受租賃業者50萬元賄賂，以此阻擋相關政策推動。

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除了收賄醜聞，陳歐珀與妻子徐慧諭還被控於2012年至2022年的10年間，長期浮報、詐領助理費，金額高達411萬2170元。

檢方並查出，兩人涉嫌侵占由其一手成立的「台灣勁宜蘭發展協會」公益款項。對於指控，陳歐珀在法庭上僅承認詐領助理費，但對於收賄部分堅決否認。

北檢於去年6月發動搜索，隨後向法院聲押陳歐珀獲准，陳在羈押174天後，於去年11月獲裁定以500萬元交保，但須接受科技監控（佩戴電子腳環）、限制住居及出境出海。

日前陳歐珀向法院主張，因長期患有高血壓需定期檢查，電子腳環影響放射掃描，還讓孫子以異樣眼光看他，「心理壓力巨大」為由聲請撤銷監控。不過，北院法官審酌其涉犯貪汙重罪，且全案尚未定讞，仍有高度逃亡之虞，於本月6日駁回聲請。



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