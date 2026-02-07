快訊／改編林宅血案遭抵制！《世紀血案》主創道歉認沒問林義雄

《世紀血案》主創團隊發聲道歉。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻遭網友發起「拒看世紀血案」抵制。主創團隊今（7）日發聲明道歉：「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」

談及日前舉辦的殺青酒會，主創表示主要是讓演員與媒體見面聊拍片花絮：「雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

主創聲明中提及，林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼：「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」關於《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視，整理各種新舊視角。

電影《世紀血案》主團團隊強調，本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。

電影《世紀血案》聲明稿。（圖／費思免文化娛樂）

電影《世紀血案》聲明稿。（圖／費思免文化娛樂）



