快訊／政府讓步？美「邊境沙皇」：已下令擬定移民官員人數削減計畫

美國「邊境沙皇」霍曼1月29日在明尼阿波利斯舉行記者會。路透社



美國聯邦幹員本月在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯強勢執法追捕移民，過程中槍殺2名美國公民，造成輿論憤慨。被美國總統川普緊急調至明尼阿波利斯坐鎮的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）29日表示，他正努力減少當地的執法官員人數。

霍曼於美東時間29日上午8點半左右在明尼阿波利斯舉行記者會，路透社報導，他表示，與州和地方官員達成的協議，或可減少ICE幹員人數。

他說：「這是符合常理的合作，可以減少我們在這裡駐紮的人員數量。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，霍曼表示，他已要求聯邦移民單位擬定「削減計畫」，並強調他將留在當地「直到問題解決」。

在護理師普雷蒂24日遭邊境巡邏隊幹員槍殺，成為第2名死於聯邦執法人員槍下的美國公民後，美國公眾激憤。川普政府將邊境巡邏隊「巡迴指揮官」博維諾（Gregory Bovino）調離明州，改派霍曼前往指揮。

