快訊／政治獻金案續開庭！柯文哲現身笑容滿面…小草夾道歡迎狂喊加油

社會中心／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今早（22日）赴地院開庭，支持者夾道歡迎。（圖／翻攝畫面）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金侵占案，繼上週京華城案告一段落後，今日（22日）將針對政治獻金、背信等罪續行言詞辯論。一早柯文哲現身台北地院，受到支持者熱烈歡迎，看到小草們在法院外為他舉牌加油，柯文哲也多次向眾人揮手、微笑致意。

小草們齊聚台北地院外，舉牌支持柯文哲。（圖／翻攝畫面）

台北地院今日（22日）持續審理京華城案，今日主要針對政治獻金部分進行言詞辯論，由民眾黨前主席柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟3人到庭全日辯論。

收到小草們的加油打氣，柯文哲笑容滿面，與支持者擊掌。（圖／翻攝畫面）

早上9點多，柯文哲現身台北地院，穿著白襯衫、黑西裝外套及黑褲，一下車就受到支持者夾道歡迎，小草們在地院外舉牌，大喊「柯文哲加油」。看到小草們到場幫自己加油打氣，也讓柯文哲露出笑容，頻頻向眾人揮手致意，還與支持者擊掌，看似心情相當不錯。

