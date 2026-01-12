快訊／政治追殺？鮑爾證實遭司法部「刑事調查」 痛批川普：想逼我降息

財經中心／師瑞德報導

美國政壇爆發震撼彈！美國聯準會（Fed）主席鮑爾於昨（11）日晚間拋出重磅聲明，證實美國司法部已對他發出大陪審團傳票，甚至威脅對他提起刑事訴訟。這是美國歷史上首度出現現任Fed主席面臨刑事調查，鮑爾直指這是一場徹頭徹尾的「政治追殺」，目的是施壓聯準會聽從白宮指令，大幅降低利率。

爭議導火線 25億美元「奢華」整修案？

這起刑事調查的名義理由，鎖定在聯準會華盛頓總部高達25億美元（約789億台幣）的大樓翻新工程。川普政府指控該工程預算從最初的19億美元一路暴增，且鮑爾在去年6月出席參議院銀行委員會作證時，涉嫌隱瞞工程變更細節、「誤導國會」。

川普的親密盟友、行政管理及預算局（OMB）局長羅素．沃特（Russell Vought）先前率先發難，指控鮑爾對於工程中的「VIP設施」及預算超支交代不清。然而，鮑爾對此予以嚴正駁斥，強調工程變更未達需揭露標準，並無隱匿情事，所謂的VIP餐廳與電梯更是子虛烏有。

鮑爾反擊！裝修案只是藉口，真正目的是降息

面對司法部的刑事威脅，鮑爾罕見地以強硬姿態回擊。他在聲明中直言：「這不關乎我去年六月的證詞，也不關乎聯準會建築的翻修。這些都是藉口。」他強調，之所以會被威脅起訴，真正的原因在於聯準會堅持「根據公共利益設定利率，而不是遵從總統的偏好」。

鮑爾指出，這場行動標誌著他與川普之間長期衝突的「重大升級」，川普政府試圖利用法律系統，迫使聯準會比專業官員認為合適的速度，更快、更大幅度地降息。

川普否認下令 共和黨參議員揚言杯葛提名

對於這起調查，川普在接受《NBC》採訪時兩手一攤表示「不知情」，但隨即補刀稱：「鮑爾在聯準會表現不佳，建築工程也做得不好」。然而，川普上週已向《紐約時報》證實，他已經決定好接替鮑爾的新任主席人選，預計很快就會公布。

這場「白宮鬥央行」的戲碼也引發國會反彈。共和黨參議員 Thom Tillis 公開警告，司法部的行動已讓其獨立性與公信力備受質疑，他承諾除非此法律爭議完全解決，否則將在國會全力杯葛川普提名的任何聯準會人選。

市場反應：美元與美股期貨雙殺

受到這場前所未見的政治風暴影響，金融市場立即出現避險情緒。消息傳出後，美元指數應聲下跌，美國股指期貨也隨之下滑。歷史學家 Peter Conti-Brown 形容，這不僅是川普總統任期的低谷，更是「美國中央銀行史上的低谷」，警告貨幣政策恐遭政治接管。

