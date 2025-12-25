快訊／文昌二次合體！共推「台灣未來帳戶」

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」。（圖／葉政勳攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，由國家以制度化方式支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，強化家庭後盾，為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。

根據兩黨規劃，未來將提案《台灣未來帳戶特別條例》，試辦13年，所有設籍在台灣之0到12歲孩童（溯及2025年9月1日起未滿12歲，約226萬人），政府會先存5萬元，未來每年再存1萬元，比照勞退新制個人帳戶。

廣告 廣告

鄭麗文說，藍白兩黨日前才提案要彈劾總統賴清德，因為賴清德上任以來兩年多，國家社會每天空轉內耗，嚴重內鬥，在野黨被國家機器無情摧毀，但還是要保護台灣人民的生活福祉，要為台灣的孩子鋪好康莊大道，讓他們可以發揮所長，追求夢想，不能讓國家一直陷入無謂空轉。

鄭麗文說，總預算、國防預算逐年攀升，但台灣最重要的少子化國安危機，藍白兩黨提出的台灣未來帳戶，每年編列一千多億元預算，孩子要等年滿18歲才可以動用，且這筆錢會投資股市，錢不會不見，也讓孩子可以學習理財，等年滿18歲時，就不用擔心要還助學貸款或創業費用，如果不想動用，也可以繼續儲蓄，帳戶金額也會隨著股市共同成長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文嗆陳方隅太無腦！邱毅補刀酸：青鳥已被洗腦固化 很難改變

鄭麗文嗆陳方隅太無腦 王鴻薇酸剛好而已：青鳥學者只想黑國民黨

青鳥學者遭鄭麗文嗆無腦 他再起底：曾違國際法鼓吹「人牆戰術」