快訊/文雅畜牧場遭列管「竟流出毒蛋」到台中 食藥署怒咎責：已函送地檢

記者簡浩正／台北報導

彰化,文雅畜牧場,雞蛋,芬普尼,毒蛋（圖／彰化縣府提供）

又見芬普尼蛋！食藥署今（15）日公布， 14日21時05分接獲台中食安處通報，本月10日到 「龍忠蛋行」 抽驗源自文雅畜牧場的雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone) 含量 0.05 ppm。經查，該雞蛋竟是在11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任 。

食藥署今日下午發佈新聞資訊，表示在11月14日21時05分接獲台中市食品藥物安全處通報，該處於11月10日到轄內 「龍忠蛋行」 抽驗源自文雅畜牧場之雞蛋檢出芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone) 含量 0.05 ppm(殘留容許量標準 0.01 ppm)與規定不符。經查，該雞蛋竟是在 11月 9 日由案例場販售給龍忠蛋行，對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任 。

台中食安處於11 月 10 日稽查當日 ，已命龍忠蛋行立即下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。

食藥署表示，在接獲台中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

