快訊／文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 彰化縣府重罰移送檢調

彰化文雅畜牧場昨天再驗出雞蛋含有芬普尼。（圖／彰化縣政府提供）

衛福部食藥署執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近日由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中，發現檢出芬普尼殘留案。農業部表示，案例場「文雅畜牧場」於10日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移由檢調單位深入偵辦。對此，彰化縣政府今（12）日表示，已立即啟動緊急應變機制，除了對該場實施全面移動管制，更封存所有雞蛋，並加重裁罰12萬元。

廣告 廣告

農業部指出，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，農業部表示，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

此外，彰化縣政府於11日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。

縣政府接獲檢驗結果後，立即採取下列緊急管制措施，以確保禽品食用安全： 一、該蛋雞場持續進行移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。

二、該蛋場持續出現芬普尼汙染，縣動防所將依違反動物用藥品管理法加重裁罰12萬元之罰鍰。 三、案例場管制期間，縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。 四，縣府持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。

縣政府重申，芬普尼禁止使用於蛋雞，若違反規定，依動物用藥品管理法第40條之1第1項，將處6萬至30萬元罰鍰。業者應嚴格遵守動物用藥規範，勿使用來路不明之動物用藥，以確保禽蛋品質與民眾食用安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

外送員的逆襲！要求「飲料送上樓放鞋櫃」 住戶傻眼收違規罰單

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

北捷月台有排隊潛規則？他「這樣站」竟然挨罵 北捷回應了