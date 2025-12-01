快訊／斥資逾37億！台達電收購晶睿通訊 劍指智慧樓宇商機

財經中心／師瑞德報導

台達電子工業股份有限公司（以下簡稱「台達電」）今（1）日宣布，公司董事會已正式決議通過與旗下持股56.88%的子公司，晶睿通訊股份有限公司（以下簡稱「晶睿通訊」）的現金股份轉換案，並同步獲得晶睿通訊董事會一致通過。此次交易完成後，晶睿通訊將全面納入台達電旗下，成為百分之百持股的全資子公司，展開集團資源整合新階段。

根據公告，本次股份轉換案採現金對價方式進行，每股晶睿通訊普通股換發現金新台幣100元，溢價幅度達16.8%，係以晶睿通訊董事會決議前五個營業日的平均收盤價格作為比較基準。此交易將涉及收購晶睿通訊未由台達持有的43.12%股份，估計總交易金額約新台幣37.33億元。轉換基準日暫定為2026年3月27日，而晶睿通訊也預計於2026年1月16日召開股東臨時會進行表決，若獲通過，晶睿將自基準日起正式終止上市，並辦理停止公開發行相關程序。

廣告 廣告

此次交易是台達電強化集團資源整合、提升營運效率的關鍵布局。台達電董事長暨執行長鄭平表示，智慧樓宇為台達長期發展策略中的核心項目，而晶睿通訊自2017年加入台達集團後，憑藉其在智慧安防及監控技術的領先優勢，已成為台達樓宇自動化業務中的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷所帶來的挑戰與轉型需求，更緊密的整合不僅有助於提升決策效率，也將加快資源調度與產品整合，進一步強化整體營運綜效。

晶睿通訊董事長羅永堅則指出，晶睿通訊近年積極投入AI應用、邊緣運算與影像辨識技術，從傳統硬體設備商逐步轉型為整合型安防解決方案提供者，積極拓展全球市場。成為台達電全資子公司後，晶睿將可更靈活運用母公司在研發、生產與國際銷售通路等面向的資源，有助加速產品創新與市場拓展，持續實現打造安全與永續智慧城市的企業願景。

晶睿通訊自2000年成立以來，在全球監控安防領域累積豐富經驗，並自2011年掛牌上市後，與全球超過200家授權經銷商合作，行銷據點遍及100多個國家，為台灣網路攝影機領導品牌。其自2017年併入台達集團後，定位於集團樓宇自動化中「安全」領域的核心角色。此次併購不僅是集團垂直整合的策略落實，也為雙方未來深化AI應用、拓展國際市場奠定關鍵基礎。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

5兆資金灌進台股！富邦董座點名「7大類股」點火 沒上車真的會哭！

散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！

金金漲！多頭氣勢如虹 高盛：金價將突破5000美元

美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現

