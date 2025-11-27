快訊》新住民委員會主委徐春鶯涉反滲透法 民眾黨：勿枉勿縱、但別恣意政治操作

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉犯反滲透法、詐欺等罪，遭羈押禁見。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺等案，昨遭新北地檢署昨指揮調查局台中市調查處搜索約談，新北地院今（27）日稍早裁定徐涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。民眾黨發布3點回應，呼籲檢調單位勿枉勿縱，但也強調「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。」

民眾黨稍早透過媒體群組發佈 3點聲明指出，針對媒體報導，民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見一事，第一、台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨指出，第二、 針對徐春鶯遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展；第三、 籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

據新北地檢署新聞稿指出，經檢察官訊問被告徐春鶯等人後，認被告徐涉犯銀行法第125條第1項、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財、反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，反滲透法第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，業經法院於今日下午裁定准許羈押禁見。

新北地檢署說，餘6名被2告則認涉犯反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財等罪，由檢察官分別諭知交保新台幣15萬元等不等之金額，並均予限制出境出海。

