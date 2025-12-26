快訊／新制元旦上線！勞動部長洪申翰詳解「調漲工資」

財經中心／王文承報導

勞動部長洪申翰今（26）日率領業務主管說明2026年1月1日新制，包括調漲最低工資、病假10天不得不利對待、育嬰留停彈性化新制、實施「跨國勞動力精進方案」等。（圖／翻攝自YT＠勞動部）

社會運動出身的勞動部長洪申翰上任一年多以來，在勞工權益（尤其病假友善）、職場安全（營造業加強）、友善勞工育兒、相關勞工津貼等皆用心著墨。今（26）日率領業務主管說明2026年1月1日新制，包括調漲最低工資、病假10天不得不利對待、育嬰留停彈性化新制、實施「跨國勞動力精進方案」等。

最低工資全面調升 相關投保級距同步調整



自2026年1月1日起，最低工資月薪由28,590元調升至29,500元，時薪則從190元提高至196元；同時，「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」也一併修正施行，相關調整作業將由勞保局主動辦理，確保勞工權益即時反映。

病假權益再升級 雇主不得任意不利處分



新制進一步強化勞工病假保障，勞工請病假未超過一定日數，雇主不得為不利處分；扣除全勤獎金亦須符合比例原則，不得出現因請病假即全數不發的情形，以避免勞工因擔心受罰而不敢請假。此外，未來若發生爭議，雇主須就是否存在不利處分負舉證責任，明確保障勞工請病假的正當權利。

育嬰留停更彈性 申請、給付與獎勵同步放寬



育嬰留職停薪制度也迎來重大調整，勞工可改以「日」為單位申請育嬰留停，每次最長不超過30日，雙親合計可請60日，期間仍可請領8成薪資補貼；家庭照顧假與因照顧家人的事假，也放寬以「小時」為單位申請，全年合計112小時，雇主不得因此扣發全勤獎金。

同時，政府也推出「友善職場育嬰留停獎勵措施」，針對小型與微型企業，提供每人每日1,000元定額獎勵金，原則由勞保局直接撥付。由於此為2026年新增計畫，須待立法院完成年度預算審議後，方可正式執行。

育嬰留停與生育給付程序簡化 補助再加碼



育嬰留停津貼發放方式同步調整，未滿1個月者將按比例計算給付，並可選擇累計滿30日後一次申請，或分次提出申請；按日申請者，也可累積多日一次辦理，並同時申請津貼與續保。

此外，勞保生育給付加給生育補助後，每胎補助金額提高至10萬元，雙胞胎以上則依比例增給。預算完成審議前，勞保局將先發給2個月生育給付，待審議完成後再補足差額。

延攬國際人才 強化跨國勞動力配置



配合國家經濟發展需求，《外國專業人才延攬及僱用法》修法上路，放寬外國專業人才不須取得永久居留身分，即可適用勞退新制；另取得永久居留的外國專業、高級及特定專業人才，也正式納入就業保險體系。

同時實施「跨國勞動力精進方案」，製造業雇主每替1名本國基層勞工加薪，即可增加1名移工名額，上限為勞保投保人數的10%，最高合計比例可達45%；外國技術人力留用上限，也由原本25%放寬至100%。旅宿服務業及商港碼頭裝卸相關產業，亦可循同樣機制自海外引進外國技術人力，並設立跨國勞動力延攬中心，建立更公平、透明的國際招募模式。

相關新制將於明年元月生效，此次記者會陪同洪申翰出席主管還有勞動條件及就業平等司 司長黃琦雅、勞動關係司司長王厚偉、職業安全衛生署署長林毓堂、勞動力發展署署長黃齡玉。

