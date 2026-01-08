快訊／新加坡登山客獨攀品田山！「裝備掉落」墜谷爬不回 10人入山救援
記者羅欣怡／新竹報導
強烈大陸冷氣團持續發威，高山降下瑞雪，仍有人入山挑戰極限！一名林姓新加坡籍登山客獨攀品田山，但途中裝備掉落受困，新竹縣消防局接獲轉報，6日派遣10人前往救援，昨天中午接觸林男，空勤吊掛救回。
新竹縣政府消防局於6日晚間8時許，接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，29歲新加坡林姓登山客獨登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。
竹縣消防局共出動共5車10人前往救援，昨（7日）12時35分接觸林男，其四肢有擦傷、身體虛弱但意識清醒，搜救人員架設繩索協助患者後撤至新達山屋休息過夜，今日上午8時30分申請空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園，9時24分由本局竹東91救護車後送至新竹北榮醫院。
消防局表示，林男攜帶的「in Reach低軌衛星通訊器」，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。
消防局提醒，登山盡量及伴而行，若要獨攀應該做好「3項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；再來是一定要遵守原計畫的路線和時間；最後是要攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握你的狀況，提升搜救機率和自身安全。
