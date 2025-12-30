快訊／新北中和「母抱女」墜樓！1月女嬰重傷不治 母加護病房搶救中

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

新北市中和區驚傳家庭悲劇，昨（29）日下午4時許，民享街一處住宅發生墜樓事件，一名30多歲女子抱著僅1個多月大的女嬰，從高處一同墜落，畫面被路過民眾目擊後立即報警處理，母女2人被緊急送醫後，女嬰深夜宣告不治，母親仍在加護病房搶救中。

新北市中和區昨（29）日下午4時許，一名30多歲女子抱著僅1個多月大的女嬰，從高處一同墜落。（示意圖／資料照）

據悉，消防救護人員趕抵現場時，女子已陷入意識不清狀態，女嬰則無呼吸心跳，2人被緊急送往亞東醫院搶救。經全力急救後，女嬰仍於當晚11時09分宣告不治；母親目前仍在加護病房搶救中，詳細事發原因仍有待警方進一步釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

