快訊／新北五股嚴重車禍！轎車路口左轉害撞…25歲騎士無生命跡象搶救中

記者莊淇鈞、吳泊萱／新北報導

新北市五股區發生嚴重車禍，左轉轎車與直行機車碰撞，25歲騎士無生命跡象送醫急救。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區發生嚴重車禍，今日（18日）晚間7時許，一輛轎車在路口左轉時，與對向直行機車發生碰撞，猛烈撞擊導致25歲騎士當場失去生命跡象，被緊急送往醫院救治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。

路口監視器拍下，賴姓男子（55歲）駕駛轎車沿水漾路三段行駛，來到中興路二段9巷口直接左轉，對向騎機車直行的吳男（25歲）因閃避不及，一頭撞上轎車。猛烈撞擊導致吳男騰空飛起，重摔落地，當場失去生命跡象，被送往三重醫院搶救。

警方表示，賴男酒測值零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

