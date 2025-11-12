新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困

記者林意筑／新北報導

八里某處公寓大樓14樓竄出火煙。（圖／翻攝畫面）

新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，經消防員進入火場救援，救出1名女子，但她被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。

女子被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

據了解，今日晚間10時許，位於八里區中華路二段的某處社區大樓14樓民宅發生火警，警消人員獲報前往，消防人員立即架設水線灌救，警方也派員前往進行交通管制，並通知鑑識人員到場。經消防員進入火場救援，發現61歲孫姓婦女受困屋內房間，意識不清、無呼吸心跳，但無明顯外傷，消防員立即將其救出後由救護車送往淡水馬偕醫院急救。

經消防人員初步調查，火警現場堆放大量雜物，火勢集中燃燒客廳及陽台處，至於確切起火原因，有待火調人員進一步調查釐清。

八里區某處社區大樓14樓民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

