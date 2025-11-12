新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
記者林意筑／新北報導
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，經消防員進入火場救援，救出1名女子，但她被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。
據了解，今日晚間10時許，位於八里區中華路二段的某處社區大樓14樓民宅發生火警，警消人員獲報前往，消防人員立即架設水線灌救，警方也派員前往進行交通管制，並通知鑑識人員到場。經消防員進入火場救援，發現61歲孫姓婦女受困屋內房間，意識不清、無呼吸心跳，但無明顯外傷，消防員立即將其救出後由救護車送往淡水馬偕醫院急救。
經消防人員初步調查，火警現場堆放大量雜物，火勢集中燃燒客廳及陽台處，至於確切起火原因，有待火調人員進一步調查釐清。
更多三立新聞網報導
男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人
60歲禽獸外公惡形曝光！把6歲小孫女獨關房...強脫褲猥褻又性侵
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
水淹蘇澳救援畫面曝光！國軍兩棲突擊車進災區 受困2樓民眾爬梯逃生
其他人也在看
濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
即時中心／林耿郁報導新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。民視 ・ 3 小時前
新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。中天新聞網 ・ 9 小時前
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象
（中央社記者曹亞沿新北13日電）新北市八里一處社區高樓昨天深夜起火，消防局派員前往灌救，救出1名女性無生命跡象，送醫搶救。目前火勢撲滅，起火原因仍待釐清。中央社 ・ 8 小時前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
海巡獲報即刻救援暈厥民眾 呼籲颱風期間慎防水域危險
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所11日接獲彰化縣消防局第四大隊漢寶消防分隊通報，指稱漢寶蚵道有民眾身體不適暈厥，亟需救助，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備趕赴現場處置。海巡人員抵達漢寶蚵道，與漢寶消防隊隊員徒步於距岸約1公里處發現該民眾，經初步評估，民眾尚有意識且無明顯外傷，救援人員立即以搬運毯協力將其抬運上岸，並由消防單位後送醫院治療。第三岸巡隊呼籲：颱風來襲時請遵循政府發布之防災指引，並可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。更多新聞推薦 ● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇台灣好新聞 ・ 9 小時前
大雨肆虐！宜蘭蘇澳咖啡廳雨水灌進屋「淹至大腿」 文件、電器全泡水
颱風過後，宜蘭蘇澳地區災情慘重！一間咖啡廳遭泥水灌入，家具電器全泡水，損失金額估計高達二、三十萬元。老闆娘康小姐心痛表示，除了實體損失外，連重要文件也遭殃。而隨著颱風減弱，羅東夜市雖已恢復人潮，但有粉圓業者坦言，因前一天停業損失超過十萬元。災後復原之路漫長，居民與商家皆盼能盡快回到正常生活軌道。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。身穿咖啡色大衣，知名連鎖麻辣鍋店蔡姓負責人，雙手被上銬，不斷用手遮臉，深怕自己長相曝光，檢警偵辦一起詐騙案，意外發現麻辣鍋蔡姓負責人，疑似涉嫌替詐團洗錢，兵分32路搜索，一共拘提20人到案。檢警追查詐騙案其中一億金流轉匯十家公司戶頭 蔡姓負責人掌握其中九家公司帳戶（圖／民視新聞）根據了解，檢警偵辦一起詐騙案，詐騙集團透過假檢警假投資方式，成功詐騙18名被害人，高達九億的資金，其中轉匯高達一億的現金與黃金，共進了十家公司的戶頭，而麻辣鍋負責人蔡姓女子，就掌控其中九家公司帳戶，檢警因此懷疑他涉嫌協助詐團洗錢，金額超過千萬。知名連鎖麻辣鍋品牌成立約二十年 蔡姓負責人於2024年加入麻辣鍋集團（圖／民視新聞）這家知名連鎖麻辣鍋，創立於2006年，堪稱是全台第一家高檔吃到飽，除了白金級肉品現點現切，還提供滷肉飯、冰淇淋、飲料更是無限暢飲，一度進駐信義區百貨公司，涉案的蔡姓負責人，則是2024來到麻辣鍋集團，初步了解，檢警只掌握到總公司疑涉案，加盟店並未捲入，全案朝加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪偵辦，疑似透過麻辣鍋品牌，企圖降低帳戶遭警示的機率，蔡姓負責人複訊後，遭到檢方聲押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：涉嫌助詐團洗錢千萬！ 知名麻辣鍋店負責人遭聲押 更多民視新聞報導數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少民視影音 ・ 9 小時前
簡廷芮爆曖昧王品澔簡訊被抓包！老公首出面發聲不忍了 婚姻現況曝
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，和他們同遊美國、被疑是「另一對出軌」的簡廷芮與王品澔，在簡廷芮老公賴冠儒發聲保駕力挺後，似乎安全下莊。但今天週刊報導其實已有簡廷芮曖昧王品澔的關鍵對話證據被發現，而女方老公賴冠儒雖然知情但選擇隱忍，全是為了家庭和事業。對此簡廷芮剛也轉發限動回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎
客廳漂浮家具淹至膝！受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭地區連日豪雨，多地淹水嚴重。昨（11日）就有一名女網友在Threads分享外婆家一樓客廳慘況，直呼：「這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
威剛Q3 EPS 5.59元創新高 前三季大賺1股本 Q4與明年獲利更好
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，稅後純益 17.6 億元，季增 100.23%，年增 91.3%，每股稅後純益 5.59 元，累計前三季達 10.08 元，已大賺逾一個股本，並超越去年全年，展望後市，董事鉅亨網 ・ 14 小時前
不畏中共威脅全球追捕 沈伯洋現身柏林：勇敢台灣人不退縮
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵辦，並揚言全球追捕。對此，沈伯洋無懼威脅於今日現身德國聯邦議院門口，強調他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
桃市警犬隊成立近1年仍無犬舍 議員促檢討經費、加速興建
桃園市政府警察局警犬隊成立近1年犬舍仍未動工，議員黃瓊慧、張肇良今質詢時要求市府盡速檢討經費、加快興建速度；警方表示，警犬隊犬舍於今年9月取得建築執照，工程經費為4550萬元已招標，於上月28日流標，目前研議重新招標，工程若能順利開工，預計明年底辦理驗收，後年初就可啟用。自由時報 ・ 16 小時前
新竹棒球場風暴再起！綠營議員砲轟高虹安市府亂開挖阻鑑定 修補要花1.3億市民買單 新竹市府駁斥「混淆視聽」
桃園地方法院近日針對新竹市立棒球場工程爭議作出判決，認定新竹市政府多次開挖破壞現場、拒絕驗收且阻撓法院囑託鑑定程序進行，導致工程無法驗收及包商拖欠款項。多位綠營民代昨痛批高虹安市府「政治惡搞」棒球場，新竹市府發言人楊寶楨則反擊特定民代「混淆視聽」，強調市府從未阻礙工程或故意破壞現場，一切依法行政，合乎程序。鏡報 ・ 8 小時前
高雄情侶吵架竟點火報復！19歲男怒燒女友衣櫥 百人深夜驚逃大樓
根據消防局指出，起火點位於該大樓的9樓，當時現場濃煙密布，火勢猛烈，消防人員立刻拉水線進行灌救，並逐層確認是否有人受困。經全力撲救後，火勢於晚間10時01分完全撲滅，所幸並未延燒至其他樓層，也無人員傷亡，但現場仍一片狼藉，住戶們驚魂未定。警方在現場清查時，發現...CTWANT ・ 1 天前
AI泡沫化？ 華爾街老將喊話別只看數字 2大風險更致命
近期關於「AI泡沫」的討論在華爾街持續升溫，許多金融界權威人士紛紛警告，大型科技股的估值飆升與市場集中現象，讓人聯想到20多年前的網路泡沫。不過，曾精準預測90年代末市場崩盤的傳奇策略師克拉夫（Charles Clough）卻認為，這一輪科技股漲勢的本質與當年不同。中時財經即時 ・ 10 小時前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
基市「山藥大餐」11/13開賣 邀市民11/22用創意料理挺在地農產
基隆市年度盛事「山藥大餐」將於11月22日（六）晚上6時在基隆港海產樓登場，由基隆市政府與基隆市農會共同主辦，活動以創意料理推廣基隆在地農產「山藥」，讓民眾體驗山海交織的美味饗宴。市府12日舉辦活動宣傳記者會，副市長邱佩琳表示，活動餐券將於11月13日（四）上午9時開賣，數量有限，歡迎市民朋友踴躍參與。邱佩琳指出，「山藥大餐」不只是年度美食盛事，更是推廣基隆農產與文化的重要平台。感謝基隆市農會長期努力，讓基隆山藥品質穩定、深受民眾喜愛。市府將持續協助農友提升產銷能量，並結合食農教育與觀光活動，讓更多人看見基隆農業的實力與魅力。產業發展處長蔡馥嚀說明，今年的「山藥大餐」以創新料理呈現基隆山海特色，邀請多位知名主廚以山藥入菜，結合新鮮漁產與當季食材，打造十道兼具創新與傳統的特色佳餚，包括「山藥海鮮寶寶」、「山藥白玉卷」、「山藥魚肉米粉鍋」等料理，展現山藥獨有的鮮甜與細緻口感。基隆雖山藥種植面積不大，但因多雨低溫氣候孕育出綿密細緻的在地山藥，切口不易褐化、風味獨特，被譽為「台灣最好吃的山藥」。市府與農會長年輔導農民栽種「基隆山藥」與「白雪玉」等品種，品質穩定、營養價值高，是基隆農業的驕傲代表台灣好新聞 ・ 9 小時前
TPBL新北國王由洪志善暫代總教練（3） (圖)
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊突然宣布換帥，目前由「小胖」洪志善（右3）代理總教練一職，期待能助球員找回熱情。洪志善12日晚間在場邊督軍，於暫停時與球員溝通。中央社 ・ 12 小時前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 13 小時前