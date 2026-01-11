快訊／新北公車誤闖大漢橋機車道「卡死」 上百騎士塞爆警急引導改道
社會中心／新北報導
新北市板橋區大漢橋往新莊方向，今（11）日晚間6時許發生一起離譜的交通事故！正值下班尖峰時刻，一部大型公車竟誤闖狹窄的機車引道，導致龐大的車身當場「卡死」在車道內，並擦撞中央分隔島動彈不得。這輛「巨型路障」瞬間造成後方機車車流嚴重回堵，無數歸心似箭的騎士被堵在引道上動彈不得，現場怨聲載道。
海山分局接獲報案後，立即派遣江翠派出所及交通分隊共10名警力火速趕抵現場。由於機車道已被公車完全堵死，警方當機立斷實施交通管制，引導後方受困的機車族改道駛入汽車道，以紓解龐大的車流壓力。據了解，肇事的公車駕駛周姓男子，疑似因不熟路況，才會在民生路三段前誤入機車專用引道，釀成這場交通大亂。
警方除緊急聯繫拖吊業者到場協助排除障礙外，也針對周姓駕駛的違規行為開鍘。警方表示，周男行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第4款「不按遵行之方向行駛」，當場製單舉發，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。現場狀況直至晚間8時才完全排除，恢復人車正常通行。周男不僅要繳納罰單，恐還需負擔拖吊費用及車輛維修賠償，代價不小。
