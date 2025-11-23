快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
記者莊淇鈞／新北報導
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。
