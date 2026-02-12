快訊／新北國中生割頸案！乾兄妹判刑12、11年確定

新北少年割頸案被害人父母。（圖／東森新聞）





新北市土城震驚社會的國中生割頸案，楊姓國中生前年耶誕節在校內，遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭嫌與教唆的林姓少女，一審被依殺人罪分別判處9年、8年徒刑；二審改判郭嫌12年、林姓少女11年，案件上訴到最高法院後，今天（12日）駁回上訴，全案定讞。

回顧案情，前年12月25日耶誕節當天，林姓少女到隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊姓被害人質疑「妳又不是我們班的」，要求林姓少女離開，林姓少女不滿甩門離去後，找上郭姓乾哥訴苦，郭嫌便掏出預藏的折疊刀猛刺楊姓被害人頸部、胸部等處，造成他身中多刀送醫搶救後仍宣告不治。

一審原判郭姓少年9年、林姓少女8年徒刑，二審高等法院審理後撤銷原判決，改判12年、11年徒刑，判決結果引起被害家屬嚴重不滿，案件上訴最高法院後，認為量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

