快訊／新北國中生割頸案 郭姓乾哥判12年、林姓乾妹判11年定讞

國中生傷頸案'乾哥'二審判12年 家屬痛批輕判

記者莊淇鈞／台北報導

新北國中生割頸命案二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，經台灣高等檢察署認為，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴後，最高法院今天（12日）駁回上訴，維持原判，全案定讞。

歷審判決指出，民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死那名要求女學生離開的男學生。

一審少年法庭認定少年與少女共同犯殺人罪，依刑法「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，判處少年有期徒刑9年、少女8年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

去年12月23日，高院依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。死者父母說「台灣司法已死」，少年事件處理法保護壞人，2人經法官引導才道歉，非真心悔改。預期判刑30年落空，無法接受。

高檢署檢察官仍認為量刑過輕，針對量刑上訴。最高法院今認為，檢方上訴中仍在指摘二審未釐清殺人犯意，量刑上訴的理由不合法，駁回檢方上訴，郭姓乾哥判刑12年、林姓乾妹判11年有期徒刑定讞。

