快訊／新北大樓暗夜火警！1女命危送醫急搶救
新北市深夜驚傳火警！消防獲報，八里區中華路二段一棟大樓14樓發生火警，緊急派24車60人前往搶救，現場救出一名女子，已經沒有呼吸心跳，被送往醫院搶救。目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。
