快訊／新北大樓暗夜火警！1女命危送醫急搶救

社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。身穿咖啡色大衣，知名連鎖麻辣鍋店蔡姓負責人，雙手被上銬，不斷用手遮臉，深怕自己長相曝光，檢警偵辦一起詐騙案，意外發現麻辣鍋蔡姓負責人，疑似涉嫌替詐團洗錢，兵分32路搜索，一共拘提20人到案。檢警追查詐騙案其中一億金流轉匯十家公司戶頭 蔡姓負責人掌握其中九家公司帳戶（圖／民視新聞）根據了解，檢警偵辦一起詐騙案，詐騙集團透過假檢警假投資方式，成功詐騙18名被害人，高達九億的資金，其中轉匯高達一億的現金與黃金，共進了十家公司的戶頭，而麻辣鍋負責人蔡姓女子，就掌控其中九家公司帳戶，檢警因此懷疑他涉嫌協助詐團洗錢，金額超過千萬。知名連鎖麻辣鍋品牌成立約二十年 蔡姓負責人於2024年加入麻辣鍋集團（圖／民視新聞）這家知名連鎖麻辣鍋，創立於2006年，堪稱是全台第一家高檔吃到飽，除了白金級肉品現點現切，還提供滷肉飯、冰淇淋、飲料更是無限暢飲，一度進駐信義區百貨公司，涉案的蔡姓負責人，則是2024來到麻辣鍋集團，初步了解，檢警只掌握到總公司疑涉案，加盟店並未捲入，全案朝加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪偵辦，疑似透過麻辣鍋品牌，企圖降低帳戶遭警示的機率，蔡姓負責人複訊後，遭到檢方聲押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：涉嫌助詐團洗錢千萬！ 知名麻辣鍋店負責人遭聲押 更多民視新聞報導數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少

民視影音 ・ 9 小時前