快訊／新北富貴角僅9.1度！15縣市低溫特報 冷氣團發威至週五

中央氣象署稍早更新15縣市低溫特報，苗栗以北、宜蘭、金門、馬祖為橙色燈號，有持續10度左右氣溫發生的機率。（本刊資料照）

新北市石門區「富貴角」16時41分僅9.1度！中央氣象署稍早更新15縣市低溫特報，苗栗以北、宜蘭、金門、馬祖為橙色燈號，有持續10度左右氣溫發生的機率。

低溫特報

中央氣象署今（21日）16時38分發布低溫特報，今日至週五（23日）強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今、明兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

中央氣象署發布低溫資訊。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號包含新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、金門有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號則有台中、南投、雲林、嘉義縣、台南有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

強風特報

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署16時26分發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今日下午至明日晚上新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

各地低溫

全台各地平地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

截至16時51分觀測，連江縣東引鄉「東引」14時52分6.6度、雲林縣古坑鄉「荷苞」6時48分8.9度、新北市石門區「富貴角」16時41分9.1度、金門縣烏坵鄉「烏坵」16時9.2度、嘉義縣竹崎鄉「紫雲」6時35分9.3度、新竹縣湖口鄉「國一S082K」6時51分9.5度。

