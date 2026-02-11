快訊／新北市刑大遭搜索！小隊長疑浮報加班費、涉郭哲敏洗錢案 檢警帶回偵訊
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
新北市刑大偵二隊今（11）日上午驚傳遭搜索，台北市地檢署檢察官指揮台北市調處、新北市警局督察室靖紀小組，持搜索票至刑大偵二隊搜索1小時後，疑因涉及郭哲敏洗錢案，以及浮報加班費，將一名陳姓小隊長帶回偵訊，確切案情仍待檢警調查釐清。
更多FTNN新聞網報導
快訊／傳被搜索！助理認了聯繫不到高金素梅 檢調將搜立院辦公室
高金素梅涉貪延燒！金曲歌王Matzka岳父深夜遭收押禁見
台中混泥土車奪命！哥目睹雙胞胎弟弟1死1傷嚇呆 校方揭驚人身分：是機械加工金牌國手
其他人也在看
小隊長疑涉「郭哲敏案」小隊長遭約談 新北刑大：絕不寬貸
刑大強調，有關陳姓小隊長疑涉詐欺等案，是大隊配合本局督察室自檢自清，發現不法情事主動報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，於11日執行搜索陳員住所及辦公室等處所。刑大表示，初步了解為陳員於勤務時間從事非公務行爲，疑有詐領財物 虛報超勤等情，相關涉案情節將持續調查釐...
台灣首架A350-1000今首航東京 星宇今年還有5架交機
星宇航空（2646）首架A350-1000今（10）日自桃園機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT），執行首次載客飛航。星宇今（2026）年總計交付6架A350-1000，將逐步投入更多長程航線營運，為旅客帶來高品質的飛行體驗。
新北市刑大遭搜索1小時 疑涉洗錢案帶回1名小隊長
新北市政府警察局刑事警察大隊今（11日）傳出遭到搜索，新北地檢署檢察官指揮台北市調查處、新北市警局督察室靖紀小組，持搜索票至刑大偵二隊辦公室搜索約1小時。
男經營博弈欠百萬 債主帶藍波刀到東區堵人
北市一名經營線上博弈的男子，被贏走2百萬，剩下一百多萬付不出來，也避不見面，讓玩家相當不滿。對方知道他和朋友 在東區的茶館吃飯，找來黑幫成員，帶著「藍波刀」到場堵人，還想把人強拉上車，警方到場時，惡煞們已經離開，隨後調監視器，將6名嫌犯通通逮捕。 #博弈#藍波刀#監視器
外婆家消失後 用書寫找回台南失落的地圖
「外婆家早就不在了，但故事還在。」台南社大公民寫作班發表公民文學刊物《土道》第15期〈外婆家在鼎臍塭〉，由市民親自編採創作，將目光投向鼎臍塭及周邊地區，從曾文溪大內、許中營、五塊寮、六甲頂，到小北門、大銃街、水萍塭，一筆一筆，補回縣市合併後逐漸模糊的地方記憶。
台灣區觀光協會聯合會總會長就任 林吉財：打造像日本「讓人一來再來」
台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財從前任林務局長手中接下印信，擔任第十屆總會長，台中市觀光旅遊局長陳美秀趕往高鐵台中站旁監交，而全台12縣市旅館公會、觀光協會數百名業者齊聚台中，場面熱鬧喧騰，林吉財說，「讓台灣像日本那樣，讓人家（國際觀光客）一來再來。」
拆解霹靂-15未爆彈收穫豐? 印「國產飛彈」射程暴漲 中狠酸 : 逆向工程幻想
[Newtalk新聞] 近日，印度軍方宣布，其國產阿斯特拉系列空對空飛彈射程出現顯著提升。其中，1 型飛彈射程由原本的 110 公里提升至 160 公里，而即將推出的 2 型飛彈更宣稱可達 240 公里。此消息隨即引發印度國內媒體大幅報導，強調印軍戰機可在境內攻擊邊境以外的目標。 據軍事專欄《邊解感》報導，部分防務分析人士對此表示質疑，認為印度此次射程躍升可能存在技術誇張的成分。評論指出，去年印巴邊境衝突中，印度獲得部分中國霹靂-15 ( PL-15 ) 未爆彈，但依靠破損碎片短期內「逆向工程」實現技術突破的可能性極低。有軍事網站表示，相關宣稱更多具有輿論與政治意圖，而非實質性技術躍升。 解放軍殲-35戰機發射霹靂-15空空導彈。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 觀察人士還注意到，印度此前 2 型飛彈原計畫於 2022 年完成測試，實際進展卻一再延後，最新版本預計要到 2028 年才可能完成整合測試。分析認為，官方高調宣傳射程數據，更多反映了對標中國武器的宣傳策略，而非真實戰力提升。 印度國防部目前堅稱射程提升為本土研發成果，並否認與外國技術有關。但分析認為，印度在關鍵軍工技術上仍依賴外部資源
高金素梅被檢調搜索 陳培瑜轟：羅智強急著洗地、漂白
無黨籍立委高金素梅今早位於陽明山住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強今早指控，賴清德總統正在搜索高金素梅委員，台灣的民主在賴清德手上，完全不演了。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查，但羅智強急著出來帶風向說是政治迫害，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？
查助理費卻動用專辦共諜大隊？ 調查局國安站主任現身立院坐鎮搜高金辦公室
無黨籍立委高金素梅位於立法院中興大樓的辦公室，今日（10日）上午突遭檢調大規模搜索。引發外界高度關注的是，搜索現場赫然出現法務部調查局國家安全維護工作站（國安站）主任楊任之親自帶隊坐鎮，其身分極具敏感性。
13億黃金運柬埔寨！四海幫主「純偉」返台秒落網 疑涉安心幣商洗錢案
四海幫現任幫主「純偉」張存偉遭拘提，傳出是檢警偵辦「安心幣商」假投資詐欺案，查獲該集團將13億贓款化為實體黃金，並以「鉛包金」奇招走私至柬埔寨。檢警長期布線發現，張存偉疑與本案有關，因其長期待在中國，警方按兵不動，趁他近日返台之際，今日（11日）發動拂曉突擊將其拘提到案，全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、洗錢等多項罪嫌偵辦，預計明日移送台北地檢署複訊。
北檢查高金素梅3大案！驚見「金曲歌手」Matzka老婆涉洗錢 訊後50萬交保
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大弊案，台北地檢署昨（2/10）天指揮調查局國安站執行搜索，陸續移送13人複訊，金曲獎排灣族歌手Matzka的老婆雲雅舜也驚現其中。據了解，她因涉嫌提供帳戶給身為高金素梅助理的父親張俊傑，遭認定涉犯洗錢罪嫌，檢察官諭知她以50萬交保，並限制出境出海。
18年後重新詮釋〈猜不透〉 丁噹曝灑脫心境：好像比較猜得透了
丁噹日前推出新歌經典自選輯《愛了100萬次的我》，收錄4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬作品。其中KTV點播率居高不下的情歌〈猜不透〉，相隔18年以全新編曲重新詮釋，從當年的虐心情緒，轉為歷經歲月後的灑脫自在。丁噹分享，唱了十多年的〈猜不透〉，隨著情感狀態轉變，對歌曲也有不同體會，「回頭看看曾經的自己，好像變得比較猜得透了。」
KISS OF LIFE將來台開唱！隊長JULIE預告有全新舞台 售票資訊曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓流實力團KISSOFLIFE，正式宣布即將於6月13日18點在台北「TICC國際會議中心」舉辦「2026KISSOFLIFEASIAFANMEETINGTOUR<...
新北刑大驚傳遭到搜索！帶走一名小隊長進行約談
即時中心／綜合報導新北刑大今（11日）上午驚傳遭到搜索！台北地檢署檢察官指揮台北市調查處，前往新北市刑大辦公室調查；據了解，曾涉及「洗錢大亨」郭哲敏案的偵二隊陳姓小隊長，疑似涉嫌浮報加班費，北檢檢察官指揮台北市調查處，帶著搜索票與通知書到辦公室搜索，並帶回約談，案情仍有待進一步釐清。
綠營新北議員初選 蘇巧慧：組團隊爭取市民肯定 (圖)
民進黨新北市議員提名登記截止並將進行初選，市黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧（中）11日受訪時表示，接下來會照著黨中央公告的初選日程，進行抽籤、民調，找出最強參選人組團隊，爭取市民肯定和信任。
豪宅樓頂泳池噪音擾人 二審判建商賠1046萬餘元
（中央社記者劉世怡台北11日電）內湖某上億元豪宅2名頂樓屋主提告，每當有人使用樓頂游泳池，家裡就有類似拍打籃球的噪音，各向建商求償。二審台灣高等法院今天判決建商應賠償合計1046萬餘元。可上訴。
Matzka妻子陷高金案！ 岳父疑為「幕後操盤手」｜#鏡新聞
持續關注高金素梅涉貪案，昨天（2/10）嫌疑人被送到北檢複訊的時候，意外出現原住民歌手Matzka的家人，原來他的岳父是高金素梅的助理，檢調懷疑他就是詐領補助的幕後操盤手，訊後向法院聲請羈押禁見，Matzka的妻子則涉犯洗錢法，被諭令以50萬元交保。
四海幫幫主涉洗錢、組織犯罪 遭刑事局拘提偵訊中
四海幫第九任幫主「純偉」張存偉傳出遭逮捕，新北地檢署今（11）日指揮刑事局執行搜索約談行動，張疑涉犯洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，上午遭電偵大隊拘提到案進行偵訊，專案小組目前仍在多點執行中，稍晚訊後將移送由檢方複訊，具體細節檢警尚未對外說明。
「太吵了！」鄰居嫌對面幼兒園嬉鬧 竟「掏3長槍狂掃射」辯：心情不好
台北市文山區一間幼兒園從今年1月下旬開始，園區外牆、玻璃窗及水管等設施陸續出現彈孔和毀損痕跡，令校方與家長恐慌。警方獲報後展開追查，發現竟是住在幼兒園對面、僅隔一條巷子的43歲黃姓男子所為。黃男因不滿幼兒園孩童嬉鬧，還有廣播聲太吵雜，竟持改裝空氣槍朝園區射擊，所幸無人傷亡。
基隆新門牌頻掉落遭批「落漆」 謝國樑：暫緩更換
（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，基隆市陸續更換新門牌，市府未考量基隆潮濕多雨，以雙面膠固定門牌頻頻掉落立刻「落漆」。市長謝國樑說，市府非常重視已暫緩更換。