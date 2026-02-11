快訊／新北市刑大遭搜索！小隊長疑浮報加班費、涉郭哲敏洗錢案 檢警帶回偵訊

[Newtalk新聞] 近日，印度軍方宣布，其國產阿斯特拉系列空對空飛彈射程出現顯著提升。其中，1 型飛彈射程由原本的 110 公里提升至 160 公里，而即將推出的 2 型飛彈更宣稱可達 240 公里。此消息隨即引發印度國內媒體大幅報導，強調印軍戰機可在境內攻擊邊境以外的目標。 據軍事專欄《邊解感》報導，部分防務分析人士對此表示質疑，認為印度此次射程躍升可能存在技術誇張的成分。評論指出，去年印巴邊境衝突中，印度獲得部分中國霹靂-15 ( PL-15 ) 未爆彈，但依靠破損碎片短期內「逆向工程」實現技術突破的可能性極低。有軍事網站表示，相關宣稱更多具有輿論與政治意圖，而非實質性技術躍升。 解放軍殲-35戰機發射霹靂-15空空導彈。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 觀察人士還注意到，印度此前 2 型飛彈原計畫於 2022 年完成測試，實際進展卻一再延後，最新版本預計要到 2028 年才可能完成整合測試。分析認為，官方高調宣傳射程數據，更多反映了對標中國武器的宣傳策略，而非真實戰力提升。 印度國防部目前堅稱射程提升為本土研發成果，並否認與外國技術有關。但分析認為，印度在關鍵軍工技術上仍依賴外部資源

新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2 則留言