快訊／新北市淡水緊急停水38小時 16里沒水用

新北市淡水區停水38小時。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市淡水區今（28日）因道路施工時不慎挖破管道，導致16里大停水38小時，幾乎半個淡水區都在範圍內，提醒民眾儘快儲水。

淡水區崁頂里長吳庭岳在臉書發文表示，因淡北道路工程施工，不慎挖破關渡橋機車引道旁 1000mm DIP 幹管，造成漏水並進行緊急搶修，淡水區16里將從今日中午12時到30日上午2時緊急停水，長達38小時。

停水範圍：

新北市/淡水區/中興里、北投里、北新里、協元里、埤島里、大庄里、崁頂里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里、油車里。共16個村里。

淡水區停水範圍（圖／翻攝自台水）

停水注意事項：

台水也提醒了，停水前，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

