快訊／新北死亡車禍！疑打滑與自小客碰撞 騎士送醫不治

警消人員獲報後緊急趕抵現場，男騎士送醫後已經不治。（圖／東森新聞）





今（21）日上午7時多，新北市樹林區發生一起死亡車禍，一名機車騎士疑似打滑，摔車滑行，又和對向小客車發生擦撞。警消人員獲報後緊急趕抵現場，男騎士送醫後已經不治。

機車車殼散落一地。（圖／東森新聞）

機車騎士與黑色小客車發生擦撞。（圖／東森新聞）

今樹林柑園路7時多，一名30多歲的男子，疑似雨天打滑摔車，隨後又與另輛行駛中的小客車發生擦撞，警消到場，男子已呈現OHCA地的狀態，送醫後不治，至於事故發生原因，仍有待警方調查釐清。

救護車到場進行急救。（圖／東森新聞）

