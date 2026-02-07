快訊／新北永和驚傳槍響！車輛拒檢逃逸 警開4槍

永和驚傳槍響。（圖／threads網友@rt007173授權提供）





新北市永和區中山路一段於今（7）日晚上7點多傳出槍響。警方在盤查車輛時，駕駛卻拒檢逃逸，員警一共朝車輛開4槍，現場無人受傷。而駕駛藏有毒品，現在警方已經將人帶回偵辦，至於詳細事因，仍有待進一步調查釐清。

根據了解，開車的駕駛是一名52歲朱姓嫌犯，先前曾有竊盜、毒品前科。他在偷走一輛白色轎車後，隨即載著40歲劉姓男子、56歲丁姓男子上街，且劉男還是桃檢發布的竊盜通緝犯，3人行徑十分囂張。警方朝贓車開槍後，並在車上查獲安非他命，現已將3人全數逮捕歸案。

警方在盤查車輛時，駕駛卻拒檢逃逸，員警一共朝車輛開4槍。（圖／東森新聞）

新北市永和區中山路一段於今（7）日晚上7點多傳出槍響。（圖／東森新聞）

