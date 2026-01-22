快訊／新北淡水墜樓意外！30歲女高樓墜花圃「頭部重創」…送醫不治

社會中心／新北報導

新北淡水某社區發生墜樓意外，一名30歲女子頭部重創，送醫不治。（示意圖／資料照）

新北市淡水區自強路一處社區發生墜樓意外，今日（22日）晚間8時許，一名年約30歲女子疑似從高樓墜落，倒臥社區花圃內，警消獲報到場時，女子已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因。

據了解，該名女子被發現時，倒臥在花圃內，已無生命跡象，全身有多處外傷，其中頭部傷勢最嚴重，警消到場將女子送往馬偕醫院搶救，但女子因傷勢過重宣告不治，目前警方已封鎖現場進行採證，詳細墜樓原因仍有待調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

