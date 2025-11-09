快訊》新北淡水2264戶無預警停電 台電曝原因搶修中

新北市淡水部分區域今（9）日傍晚無預警停電，不少網友上網回報，有聽到消防車出動，也有民眾準備吃火鍋遇到停電，整間店黑壓壓一片，台電統計共2264戶受到影響，已派員搶修中。

台電指出，今日17時15分由於饋線跳脫，造成新北市淡水區中山路、原德路、清水街、水源街一段等一帶2264戶停電，隨即進行搶修，5分鐘內已復電637戶，剩餘1627戶目前正積極搶修中。

