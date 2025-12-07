快訊／新北深夜巨響！板橋「定食 8」驚傳氣爆4人送醫 疑瓦斯外洩釀禍

社會中心／程正邦報導

板橋「定食8」驚傳氣爆4人送醫，疑瓦斯外洩釀禍。(圖/翻攝畫面)

午夜夢魘：餐廳 2 樓瞬間爆破 鄰店與路人無辜受害

新北市板橋區 8 日凌晨 0 時許，重慶路上一棟商業大樓發生嚴重的氣爆事故，引發當地居民一陣恐慌。事故地點位於 2 樓的連鎖餐廳「定食 8」，巨大的爆炸威力不僅將餐廳內部炸得面目全非、牆體塌陷，甚至將大量殘骸、玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及了隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪。

由於氣爆發生在深夜，碎片與殘骸如雨般落下，砸傷了行經 1 樓的無辜民眾。警消獲報後立即趕抵現場，展開緊急救援與滅火工作。據消防局初步回報，這場意外共造成 4 名女子和 1 名男子受傷。其中 1 名女子因傷勢較輕且受驚過度，婉拒送醫；其餘 4 名傷者（3 女 1 男）則被緊急送往醫院治療，所幸傷者意識皆清醒，傷勢穩定，無生命危險。

廣告 廣告

爆炸地點位在板橋後站鬧區，還好深夜無人潮，不然後果不堪設想。(圖/翻攝畫面)

路人被碎片擊中倒地流血 巨響震動窗戶

這場突如其來的事故，讓許多板橋居民在社群媒體上驚魂未定地留言回報災情，有人表示「難怪剛剛聽到超大聲砰的聲音」、「窗戶都被震了一下，真的太恐怖了」，可見爆炸的衝擊力波及範圍甚廣。許多常客也紛紛表達對傷者的關心，留言「定食 8 還蠻常去吃的說，願傷者平安」。

事故現場一片狼藉，警消已封鎖現場。(圖/翻攝畫面)

警消連夜追查：重點釐清閉店後瓦斯外洩可能性

針對這起嚴重氣爆事件，警消單位已連夜封鎖現場，由火災調查科人員進行深入勘驗。由於事故發生在凌晨的非營業時間，消防局初步懷疑氣爆原因極可能與瓦斯外洩有關。

目前，調查重點將放在釐清餐廳在夜間關閉後的瓦斯管線、爐具或其他廚房設備是否因老舊、操作不當或意外故障導致氣體累積外洩，進而引發這場意外。警方與相關單位也將追究餐廳代理商或負責人的管理責任。

更多三立新聞網報導

詹惟中認「今年運氣不好」 怒嗆落井下石同業：我看他是鬼吧

凱蒂佩芮高調日本放閃新歡 短裙長靴遭批：見首相穿這樣？

陰廟求明牌竟釀禍？楊繡惠揭友中獎「914」未還願離奇慘死

世紀同框！周杰倫、阿信合體 F3跨3大洲拍MV 再創YT超狂紀錄

