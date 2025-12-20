快訊／新北男捷運站外大喊「我有槍」 下秒衝捷運出口還襲警

新北男捷運站外大喊「我有槍」，下秒衝捷運出口還襲警。（翻攝畫面）

台北車站、中山站昨傍晚爆隨機攻擊案，外界憂心模仿效應，警方嚴加戒備，沒想到繼有網友發文稱「張文我兄弟」後，新北有男子今（20日）上午在捷運三民高中站出口外大喊「我有槍」隨後衝向捷運另一個出口，警方不敢大意上前盤查，逮捕過程中遭抵抗，導致員警受傷。

模仿犯？男喊「我有槍」衝捷運

蘆洲分局說明，今上午10時許1名35歲邱姓男子，在三民高中捷運出口外大喊「我有槍」，隨後朝三民高中捷運站2號出口方向移動，陳姓與鄭姓巡邏員警發現後，立即上前盤查。

新北男遭壓制。（翻攝畫面）

沒想到邱男竟奮力抵抗，情緒激動不配合，甚至作勢攻擊員警情形，員警當場依法將其逮捕，逮捕過程中邱嫌造成員警手部受傷，送三重醫院治療。

拒檢還襲警 男送辦建請聲押

蘆洲分局表示，邱男涉嫌恐嚇公眾、妨害公務案，警詢後已移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

