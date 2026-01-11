快訊／新北男變「行走喪屍」雙手持刀攔車大鬧拒捕 5勇警肉搏掛彩

社會中心／新北報導

一名44歲翁姓男子駕駛黑灰色皮卡，於晚間近8時在金山區環金路與中正路口的全家超商前，突然下車並持刀在馬路中央咆哮。翁男行徑瘋狂，竟隨機攔停路過的汽機車，並作勢揮刀攻擊。(圖/翻攝karrennhu)

新北市金山區街頭今(11日)晚間出現驚險場面！一名44歲翁姓男子駕駛黑灰色皮卡，於晚間近8時在金山區環金路與中正路口的全家超商前，突然下車並持刀在馬路中央咆哮。翁男行徑瘋狂，竟隨機攔停路過的汽機車，並作勢揮刀攻擊，嚇得許多駕駛急忙閃避，金山街頭瞬間陷入混亂與恐慌。警方獲報後抵達現場立刻以優勢警力壓制，期間5名勇警也因此掛彩。

金山分局獲報後立即啟動快打部隊，翁嫌見警方趕抵，隨即跳上皮卡加速逃逸。警方展開追捕，翁嫌一路沿金山往萬里方向狂飆，途中為擺脫追兵，竟數度在台二線上危險迴轉、倒車，甚至將重型皮卡當作戰車，狠心衝撞警方巡邏車。面對翁嫌的亡命行為，員警在危急時刻果斷對空鳴槍1發示警，震懾嫌犯氣焰。

優勢警力終於將翁嫌車輛截停。翁嫌下車後仍頑強抵抗，與員警爆發激烈扭打，最終在優勢警力強勢壓制下束手就擒。(圖/翻攝畫面)

雙方一路追逐至萬里區台二線與頂社路口，優勢警力終於將翁嫌車輛截停。翁嫌下車後仍頑強抵抗，與員警爆發激烈扭打，最終在優勢警力強勢壓制下束手就擒。過程中，5名英勇員警因近身肉搏導致身體多處擦挫傷，所幸經檢視後無需就醫，在現場救護車上包紮。

警方當場將翁男逮捕，疑因吸食毒品還毒駕出現荒唐行徑。全案訊後將依妨害公務、恐嚇公眾及公共危險等重罪移送法辦。

5名英勇員警因近身肉搏導致身體多處擦挫傷，所幸經檢視後無需就醫，在現場救護車上包紮。(圖/翻攝畫面)

