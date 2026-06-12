快訊／新北萬板橋下發現男子卡淤泥中 警到場發現已明顯死亡
記者莊淇鈞／新北報導
新北市板橋區萬板橋下沙灘泥濘處，今天（12日）中午12時許，有民眾發現1名男子卡在沙灘淤泥中疑似受困，警方及消防隊獲報到場發現，男子已明顯死亡，經打撈上岸後經警方比對身分，確認死者身分為林姓男子，後續也將通知家屬到場，並依規定報請新北地檢署檢察官進行相驗。
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