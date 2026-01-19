快訊／新北蘆洲爆雙屍命案！犯嫌傍晚新莊落網 警帶回分局釐清中

新北蘆洲爆雙屍命案，犯嫌傍晚落網。（翻攝畫面）

新北蘆洲昨（18）日發生凶殺案，一對賣蔥油餅的夫妻被發現陳屍在家中客廳，其兒子涉有重嫌，就在稍早，警方表示，犯嫌於18時16分在新莊某巷弄內落網，犯嫌被帶回分局釐清中。

警方說明，陳姓報案人於昨日多次聯繫渠廖姓表哥（男、48年次）未果，前往案發地撥打電話聽到屋內傳來手機鈴聲、卻無人接聽，立即請求警方協助。經員警會同報案人請鎖匠開門後，發現表哥與其妻（女、40年次）夫妻2人倒臥客廳，地面有大量血跡。

警方也提到，夫妻倆身上都有10多處的刀傷，不僅男子有明顯接刀的刀傷，女子的頭部也有嚴重的挫傷，其頭部已經有明顯的凹陷。據了解，廖姓死者與妻子在三重經營蔥油餅攤車「小貨車蔥油餅」，是當地的銅板美食。

就在稍早，蘆洲警方說明，犯嫌於18時16分在新莊某巷弄內落網，犯嫌正被帶回分局釐清中。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

