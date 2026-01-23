快訊／新北鶯歌鐵皮屋起火倒塌 濃煙狂竄

新北市鶯歌區一處民宅今（23）日下午1時34分發生火警。（圖／東森新聞）





新北市鶯歌區一處民宅今（23）日下午1時34分發生火警。一棟1層樓高的貨櫃屋住宅因不明原因起火燃燒，現場濃煙密布，火舌狂竄，消防人員到場後全力灌救，火勢於下午2時08分順利撲滅。所幸現場無人受困，也未造成人員受傷。

消防局表示，起火地點為貨櫃屋，作為住宅使用並堆放大量雜物，增加燃燒風險。此次事故共派遣13個分隊、29輛消防車、49名人員及應變小組到場協助處理。消防局提醒，火警期間鶯歌區及周邊地區民眾應緊閉門窗，若需外出請配戴口罩，以避免吸入煙霧。至於起火原因及財物損失，仍待進一步調查釐清。

現場濃煙密布，火舌狂竄。（圖／東森新聞）

消防人員到場後全力灌救，火勢於下午2時08分順利撲滅。（圖／東森新聞）

