快訊／新北21歲裝潢工午休後「同事找不到人」 驚見他倒臥1樓頭顱破裂身亡

新北21歲裝潢工午休後「同事找不到人」，驚見他倒臥１樓頭顱破裂身亡。（翻攝畫面）

新北今（11）日發生一起工安意外，一名裝潢工人在中午休息過後，竟從高樓墜樓身亡，同事發現後立刻打110報案，而救護人員抵達時，發現該名裝潢工人頭顱破裂死亡，至於詳細墜樓原因仍待釐清。

據了解，事發地點為土城金信街一處新建工地，死者為21歲的廖姓男子，他今天與同事一起到該處的13樓進行基礎裝潢，沒想到午休結束後同事找不到人，隨後往窗外一看發現廖男已經倒在1樓。

土城分局表示，今日13時32分接獲報案稱在金信街有墜樓案，經員警到場了解，死者廖男（93年次）為該處工地施工人員，因不明原因不慎從高樓墜樓，現場無呼吸心跳，分局目前已派鑑識人員到場採證，以釐清墜樓原因。

