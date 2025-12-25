快訊》新北3縣市大雨特報 一路下到晚上

今天大陸冷氣團南下，越晚越濕冷，中央氣象署下午針對基隆北海岸、新北及宜蘭地區發布大雨特報，雨勢一路持續至今天晚上。

氣象署指出，今北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，且可能出現局部大雨。氣象署下午2點半發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

溫度方面，氣象署表示，各地持續降溫，今晚至明（26日）晨是此波冷氣團最冷的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花東地區約14至16度，空曠地區還會再低一些，家中若有長者、孩童或心血管疾病患者請特別注意保暖。

更多中時新聞網報導

辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎

名古屋亞運》女子拳擊取消57公斤級 林郁婷、吳詩儀拚搶60公斤級

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁