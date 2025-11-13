快訊／新堰塞湖形成！馬太鞍溪土石崩落成新湖 河床重機具急撤離

（圖／CTWANT）

受到鳳凰颱風影響，花蓮馬太鞍溪13日傳出下游300公尺處土石崩落，形成新的堰塞湖。對此，林業及自然保育署花蓮分署也以無人機監控相關狀況，惟恐有溢流情形，立即發布紅色警戒，要求河床重機具緊急撤離，同時呼籲於下游警戒範圍萬榮、光復、鳳林民眾撤離。

林保署花蓮分署13日以無人機空拍馬太鞍堰塞湖情形時，意外發現原堰塞湖下游300公尺處，因土石崩塌，再形成一個新的堰塞湖，目前正估算蓄水量與溢流時間。

