快訊／新年換新鈔下週一開跑！全台8家公股銀行 455個據點一次看

財經中心／李宜樺報導

農曆新年腳步近了，想要拿新鈔包紅包討吉利的民眾注意！財政部正式官宣，全台8大公股銀行將於115年2月9日起，連續5天限時開放兌換新鈔。雖然百元新鈔每人限領100張，但為了防堵「紅包荒」，民眾除了臨櫃排隊，更有聰明人早早鎖定「隱藏版換鈔點」，免排隊就能拿新鈔！

換鈔地圖一次看

財政部指出，本次換鈔服務包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀等7家公股銀行，總計372家分行及83家郵局，合計超過450個據點。換鈔時間將從2月9日（週一）開跑，一路持續到2月13日（週五）。特別要注意的是，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日（週三）起「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。

百元新鈔有限額

不少長輩最愛「百元鈔」紅通通的喜氣，但財政部也祭出限額令，規定百元鈔每人限兌換100張。至於500元、1000元面額則採現場酌量供應。由於各據點每日供應新鈔額度有限，如果排隊輪到你時已經換完，建議轉往鄰近據點辦理。此外，財政部也大方分享省時撇步，許多銀行的ATM會直接放置新鈔，不用在櫃檯排隊等到天荒地老，推薦想省時間的上班族多加利用。

數位紅包正流行

換不到新鈔也不要崩潰，財政部呼籲，心意比鈔票新舊更重要。現在數位支付盛行，直接利用手機轉帳「數位紅包」，既能省去領現鈔、塞紅包的瑣碎流程，還能即時把祝福送給遠方的親友，展現誠意之餘也更符合環保減碳趨勢。

