快訊／新年換新鈔下週一開跑！全台8家公股銀行 455個據點一次看
財經中心／李宜樺報導
農曆新年腳步近了，想要拿新鈔包紅包討吉利的民眾注意！財政部正式官宣，全台8大公股銀行將於115年2月9日起，連續5天限時開放兌換新鈔。雖然百元新鈔每人限領100張，但為了防堵「紅包荒」，民眾除了臨櫃排隊，更有聰明人早早鎖定「隱藏版換鈔點」，免排隊就能拿新鈔！
換鈔地圖一次看
財政部指出，本次換鈔服務包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣企銀等7家公股銀行，總計372家分行及83家郵局，合計超過450個據點。換鈔時間將從2月9日（週一）開跑，一路持續到2月13日（週五）。特別要注意的是，兆豐銀行因非央行指定換鈔行，換鈔時間較短，僅從2月11日（週三）起「酌量供應」，民眾前往前得先確認時間，以免白跑一趟。
百元新鈔有限額
不少長輩最愛「百元鈔」紅通通的喜氣，但財政部也祭出限額令，規定百元鈔每人限兌換100張。至於500元、1000元面額則採現場酌量供應。由於各據點每日供應新鈔額度有限，如果排隊輪到你時已經換完，建議轉往鄰近據點辦理。此外，財政部也大方分享省時撇步，許多銀行的ATM會直接放置新鈔，不用在櫃檯排隊等到天荒地老，推薦想省時間的上班族多加利用。
數位紅包正流行
換不到新鈔也不要崩潰，財政部呼籲，心意比鈔票新舊更重要。現在數位支付盛行，直接利用手機轉帳「數位紅包」，既能省去領現鈔、塞紅包的瑣碎流程，還能即時把祝福送給遠方的親友，展現誠意之餘也更符合環保減碳趨勢。
更多三立新聞網報導
台積產能2028年4成落地美國 龔明鑫回應
週休三日到底行不行？勞動部2月7日掀牌定生死
經濟部年終記者會 人均GDP衝破「這數字」
赴陸上課！男友遭友推坑「買春」妹子憂心 老司機揭關鍵：在台早玩過了
其他人也在看
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀
台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言
記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！
過年封關持股幾成最安全？ 專家曝「1原則2方向」：還不到全面退場
台股封關在即，指數位處高檔，不少投資人帳面獲利創高，卻陷入「賣了怕踏空、不賣怕回吐」的兩難。市場關注是否該抱股過年，冠軍操盤手楊雲翔昨（3）日在粉專上分享看法指出，現階段量能仍屬健康水準，不必過度恐慌，但必須嚴控持股水位與風險管理。他表示封關前即使位處高檔還不到全面退場，並提醒投資人應把握「1原則2方向」。
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
惠特告贏三安光電！追回近15億元巨款 股價毫無懸念漲停鎖死
LED設備廠惠特（6706）4日晚間召開重訊記者會，證實與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。該案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會做主，要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元，以惠特實收資本額7.85億元換算，每股貢獻達18.99元，可望為去年前三季每股稅後淨損3.69元敗績添光。
金宣虎道歉！否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前，就停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，他並道歉「正在深刻反省中。」
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。