明天開案…新店預售屋陷火海畫面曝 警消出動34車74人撲救
新北市新店區今（30日）中午發生一起火警，明天開案、位於啟文路與央北二路口的華固2層樓木造樣品屋突然竄出火舌，現場濃煙密布、火勢猛烈。所幸屋內人員及時逃出，無人受困。
新北消防局中午12點多接獲報案，立即出動34輛消防車、74名警消趕赴現場搶救。消防人員抵達時，整棟樣品屋1、2樓均陷入火海，燃燒猛烈但無波及鄰棟。警消隨即佈線灌救、全面戒護現場，經全力搶救後，火勢於12點36分順利撲滅。
