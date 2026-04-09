快訊／新店疑似食物中毒案持續擴大 新增通報25例
新北市新店區清六食堂疑似食物中毒案持續擴大，今（9日）衛生局公布最新數據，通報人數再增25例，至目前為止共累積就醫143人，另昨日傍晚有11名患者驗出「沙門氏桿菌」陽性，衛生局已依《食安法》將全案移送檢調偵辦。
衛生局說明，今天上午清六食堂案新增25人通報，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養，至目前為止已累積143人就醫。
昨日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群(Salmonella group D.)，已符合《食安法》第15條第1項第4款及第49條情節，移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。
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驚！新冠再感染「這癌症風險暴增3.2倍」 8成台灣人要當心
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經常分析國際時事、Podcast節目「敏迪選讀」的主持人敏迪，去（2025）年5月宣布與妻子登記結婚，並準備在今年5月備孕，然而，她先前檢查時發現有子宮息肉，本以為切掉就沒有問題，但日前公開化驗結果是子宮內膜癌前病變，讓她驚呼：「我罹癌症就只差一步了。」
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根據最新國際期刊發表的統合分析指出，第二型糖尿病患規律服用蒜頭補充劑，搭配口服降血糖藥物時，不僅空腹血糖與糖化血色素明顯改善，連LDL-C（壞膽固醇）都會跟著下降，尤其高齡長者的效果特別顯著。