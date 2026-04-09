快訊／新店疑似食物中毒案持續擴大 新增通報25例

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新店清六食堂疑似食物中毒案持續擴大，累計143人就醫。翻攝畫面

新北市新店區清六食堂疑似食物中毒案持續擴大，今（9日）衛生局公布最新數據，通報人數再增25例，至目前為止共累積就醫143人，另昨日傍晚有11名患者驗出「沙門氏桿菌」陽性，衛生局已依《食安法》將全案移送檢調偵辦。

衛生局說明，今天上午清六食堂案新增25人通報，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養，至目前為止已累積143人就醫。

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昨日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群(Salmonella group D.)，已符合《食安法》第15條第1項第4款及第49條情節，移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。



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