快訊／新影片證實「找廠商執刀」中榮認定2醫師違法：停止手術從重處份

記者簡浩正／台北報導

廠商代刀風波，中榮今決議停止2名醫師手術業務，並移送考績會從重處分。(圖/翻攝畫面)

台中榮民總醫院（中榮）日前爆出醫材廠商「代刀」風波，引發外界熱議，院方1月18日發布聲明，稱3名涉案的神經外科醫師在調查期間均停止手術業務。中榮今（6）日指出，經查楊孟寅、鄭文郁確違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議停止2名醫師手術業務，並移送考績會從重處分。



對於台中榮總神經外科一案，中榮今日中午發出以下三點聲明：

一、昨天(2/5)本院看到新流出 112 年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天(2/6)早上八點本院召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

廣告 廣告

二、少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衞福部的指導，本院已加強手術室管理的 SOP 及建立即時通報系統並保護吹哨者。

三、這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力。本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

更多三立新聞網報導

自爆「2個月難勃起」！泌尿醫親曝心路歷程

小病變大病！童大啃雞翅竟牙裂「氣管嗆咳」醫示警春節「4類食物」少吃

她出國狂掃貨「做錯一事」踩紅線！竟慘賠一張機票

春節聚餐「喝酒、熬夜」是心梗高風險組合！醫曝4疾病最好發

