快訊／新昕纖今晚6點半召開重訊記者會 說明龜山廠突爆大量解僱

財經中心／李宜樺報導

新昕纖今（24）日晚間6點半召開重大訊息記者會，說明桃園龜山廠啟動大量解僱程序，引發產業震撼。（圖／翻攝自新昕纖維股份有限公司）

擁有45年歷史的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日晚間6點30分於櫃買中心召開重大訊息記者會，正式證實桃園龜山廠啟動員工大量解僱程序，預估近90名員工受影響，震撼紡織產業。

根據公司說法，桃園龜山廠確定停止既有生產線運作，近90名員工列入資遣名單，相關程序將依《大量解僱勞工保護法》與《勞動基準法》辦理，並已通報主管機關。這座占地約4000坪的廠房，未來用途仍待評估，是否轉型、出租或處分，尚未拍板。

今晚6點半發重訊證實 大量解僱震撼彈

新昕纖總經理兼發言人莊晉嘉在重訊中直言，這是「不得不做的選擇」。他坦承，近年全球經濟走弱、地緣政治升溫，下游客戶轉單他國，國內紗線需求急凍；同時原料價格上揚、電價連年調漲，讓台灣本地生產成本節節攀升，財務壓力已難以承受。

產業低價傾銷 成最後一擊

更關鍵的是市場結構劇變。業界指出，中國與越南低價紗線大量流入，價格幾近「貼地板」，反傾銷機制卻遲未成形，台廠只能硬撐。紡織同業私下感嘆：「不是不想做，是根本做不下去。」新昕纖的關廠，被視為台灣假撚紗產業退潮的最新警訊。

45年老廠 走到轉折點

回顧歷史，新昕纖創立於1980年，以聚酯加工絲、段染紗、氣撚紗與彈性複合紗起家，自有品牌「玉山龍」曾打入國際市場，一度被視為假撚紗的代表性廠商。如今卻在成本與價格雙殺下按下暫停鍵，讓不少老員工感慨萬千。

紡織寒冬 還沒結束？

產業人士示警，這波並非單一企業問題，而是結構性危機的延續。訂單外移、低價傾銷、能源成本高漲，正同步擠壓台灣紡織鏈生存空間。新昕纖的熄燈，恐只是開始，後續是否引發連鎖效應，市場高度關注。

