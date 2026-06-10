快訊／新竹便當店氣爆釀2死！瓦礫堆「挖出4桶瓦斯桶」：軟管脫落、燒熔

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市昨（9日）發生氣爆案，高翠路炸到亂七八糟。（圖／翻攝畫面）

新竹市高翠路一間便當店昨（9日）發生氣爆，造成2死2傷的憾事。新竹市消防局今(10)日公佈最新火災調查與現場勘察進度，目前火調人員於事故現場已順利清理出該便當店所使用之4桶瓦斯桶，並發現關鍵的軟管斷裂與燒熔跡證。

瓦斯桶埋在屋內磚瓦中。（圖／翻攝畫面）

消防局長李世恭表示，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶（分別為3桶20公斤、1桶16公斤）。經仔細檢視瓦斯桶軟管，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶之軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象；另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

廣告 廣告

李世恭指出，該便當店於6月8日仍照常營業，當日20時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局由現場跡證研判，本案疑因該16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接之20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）從而引發劇烈氣爆。

新竹市消防局長李世恭表示，有找到便當店存放的瓦斯桶，發現軟管有燒熔的跡象。（圖／翻攝畫面）

消防局為釐清管線配置，亦通知本案之瓦斯行負責人至現場說明。負責人提供當初安裝時的照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

市長高虹安表示，為避免類似事件再次發生，已指示消防局跨局處橫向聯繫，規劃於下週起於3個月內，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。

更多三立新聞網報導

新竹氣爆奪2命！老父獲頒「模範父親、鑽石婚」表揚…女兒永遠缺席

桶裝瓦斯外洩！新竹便當店氣爆釀2死2傷 負責人現身：瓦斯警報器沒響

新竹氣爆新視角！早餐店「隔4戶」也被炸出一個洞 現場驚人畫面曝光

獨家／最後通話成死別！麵包店夫妻「氣爆波及」慘死 母奔現場：不動了

