快訊／新竹城市馬「貨車闖賽道」！1.3萬跑者「人肉圍車」市府道歉了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹城市馬拉松昨（16日）登場，卻出現小貨車亂入賽道的情形。（圖／翻攝畫面）

新竹市府昨（17日）舉辦有國際認證的「新竹城市馬拉松」賽事，但卻有貨車搞不清楚狀況，拒絕交管指揮亂入賽道，引起參賽跑友不滿。對此，教育處再次嚴正發聲，強調賽事安全始終是第一優先，任何可能危及跑者安全的情況都不應、絕不可再度發生。

網友說，就在開賽前3分鐘貨車開進賽道，如果不是跑者合力擋下，這台車會一路往前「壓過跑者」往終點線開去。沒想到司機一句話：「不知道有比賽。」讓跑者更納悶。

熱衷運動、才剛挑戰完「台灣4極點」單車活動的民進黨籍新竹市議員劉彥伶，昨日也在賽事現場直擊離譜畫面，直呼雖然現場工作人員反應很快，即刻將貨車導引至旁邊的小巷子，「但這樣的狀況不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見且不能接受的失誤！」

教育處表示，事件發生當下交維工作人員已有告知不得進入，但該民眾仍趁機闖入，現場工作人員於第一時間果斷上前制止車輛前進，並在跑者協助下迅速引導貨車離場，成功避免意外發生。

教育處強調，此次狀況凸顯賽道周邊動線與交管銜接仍有精進空間，市府已啟動全面檢討，將以更嚴謹標準強化各項安全措施，包括加強交管封鎖區的阻隔設施、提高交管人力密度與教育訓練等，再加強賽前與週邊居民及商家溝通，避免因誤解管制而造成車輛誤闖。同時也敬請民眾配合馬拉松賽事交通管制，請勿闖入封閉賽道，請依照現場指揮及標示行走或改道，感謝大家共同守護跑者安全。

教育處補充，城市馬拉松是新竹市年度重要的運動盛事，深受市民與全台跑者期待，報名人數年年創新高。市府重視每一位跑者的建議，也珍惜來自市民的每一份提醒。這起事件將成為市府提升賽事品質的重要借鏡，未來將以更嚴謹的風險管理、更精準的交管部署與更清楚的現場執行 SOP，全力提供跑者更安全、順暢且具水準的賽事體驗。

